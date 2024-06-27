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Алдонин жестко раскритиковал Англию за «блеклый футбольчик» на Евро

Футболист Алдонин раскритиковал Англию за слабую игру на Евро

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Mathias Schrader/AP

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин раскритиковал игру Англии и Франции на чемпионате Европы по футболу — 2024. Слова бывшего футболиста приводит Legalbet.

«Англичане с быстрыми игроками демонстрируют очень блеклый футбольчик. Французы пока свой максимум не включают тоже. Пока на Евро нет матчей с искрометным футболом», — сказал Алдонин.

Экс-футболист предположил, что фавориты Евро решили в начале турнира не включаться на полную мощность, а осторожно вести тактическую борьбу за место в турнирной таблице. Отдельной критики от Алдонина удостоилась сборная Англии.

«Не скажу, что Англия — главное разочарование, но футбол скучный. Полузащитник Джуд Беллингем вчера просто наблюдал футбол и закрывал бровку своему партнеру. В группе англичане не включали ни один резерв», — отметил игрок.

Бывший полузащитник ЦСКА заявил, что его порадовали на групповом этапе только Германия, Испания и Австрия, причем последняя сборная превзошла его ожидания.

«Австрия — это очень крепкая, классная команда. Французам они ни в чем не уступали», — отметил Алдонин.

Ранее Мостовой заявил о договорном матче на Евро.

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