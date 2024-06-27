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Показ Евро-2024 в России назвали предательством

Чемпион Игр по хоккею Кожевников назвал предательством показ Евро-2024 в России

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Rodrigo Antunes/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников раскритиковал российские телеканалы за показ матчей футбольного чемпионата Европы — 2024 и хоккейного чемпионата мира, на которые не допустили сборную России. Слова чемпиона приводит Legalbet.

«Естественно, я согласен с Фетисовым, что показывать сейчас чемпионат Европы по футболу или чемпионат мира по хоккею — это предательство. Я не смотрю и не буду. Я ненавижу хоккей, где нет нас!» — сказал Кожевников.

Олимпийский чемпион призвал смотреть и популяризировать соревнования, которые проводятся в России, а не турниры за рубежом.

«Они там на нас наплевали, а мы их показываем. Там играют какие-то подонки — латвийцы с французами, а их показывают! Есть уважение к себе или нет? Или только бабло в глазах?!» — сказал Кожевников.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии, финальный матч будет сыгран 14 июля. Игры турнира транслируют «Матч ТВ» и Okko.

Ранее Валуев заявил, что госканалы не должны показывать Евро-2024.

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