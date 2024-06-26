Мостовой: могу закончить карьеру тренера, даже не начав

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о том, как проходит его обучение на тренера, заявив, что многие клубы предлагали ему стажировку, передает Sport24.

«До октября-ноября отучусь. Дальше посмотрим. Могу закончить тренерскую карьеру, даже ее не начав. Многие клубы предлагали стажировку. Один из вариантов был очень даже возможен», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой ответил Валерию Карпину о том, кого называют «Царем».