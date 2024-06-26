В «Спартаке» рассказали почему тренер Слишкович покинул команду

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что тренер Владимир Слишкович покинул клуб не из-за денег, передает «РБ Спорт».

«Вообще не в деньгах был вопрос. Мы хотели, чтобы он остался. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером. Мы не стали чинить препятствий», — сказал Малышев.

Слишкович входил в тренерский штаб бывшего наставника москвичей Гильермо Абаскаля. После увольнения испанца он заменил его в качестве исполняющего обязанности, и при Слишковиче «Спартак» провел серию игр без поражений. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Слишкович сравнил «Спартак» с камнем.