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Бывшему клубу Слуцкого грозит расформирование

«Витесс», который тренировал Слуцкий, может быть расформирован

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globallookpress.com

Нидерландский футбольный клуб «Витесс», который тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, может быть расформирован, передает сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

На сайте отмечается, что у клуба отсутствует банковский счет и аудитор-бухгалтер, а также клубу не удалось обеспечить сбалансированный бюджет.

«Это делает невозможным продление лицензии «Витесса» на сезон-2024/2025», — говорится в сообщении.

«Витесс» уже подал апелляцию.

17 мая Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов KNVB одобрил передачу акций российского владельца «Витесса» Владимира Ойфа независимому фонду, который должен перепродать.

Ойф вошел в наблюдательный совет в 2016 году. Через два года он стал владельцем команды.

Чемпионом Нидерландов досрочно стал ПСВ из Эйндховена. Серебряные медали заработали игроки «Фейеноорда» из Роттердама. «Твенте» и АЗ определят в последнем туре обладателя бронзовых наград.

Ранее Артем Дзюба не исключил, что продолжит карьеру в Китае.

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