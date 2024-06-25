Бывшему клубу Слуцкого грозит расформирование

Нидерландский футбольный клуб «Витесс», который тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, может быть расформирован, передает сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

На сайте отмечается, что у клуба отсутствует банковский счет и аудитор-бухгалтер, а также клубу не удалось обеспечить сбалансированный бюджет.

«Это делает невозможным продление лицензии «Витесса» на сезон-2024/2025», — говорится в сообщении.

«Витесс» уже подал апелляцию.

17 мая Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов KNVB одобрил передачу акций российского владельца «Витесса» Владимира Ойфа независимому фонду, который должен перепродать.

Ойф вошел в наблюдательный совет в 2016 году. Через два года он стал владельцем команды.

Чемпионом Нидерландов досрочно стал ПСВ из Эйндховена. Серебряные медали заработали игроки «Фейеноорда» из Роттердама. «Твенте» и АЗ определят в последнем туре обладателя бронзовых наград.

Ранее Артем Дзюба не исключил, что продолжит карьеру в Китае.