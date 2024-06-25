Экс-игрок «Спартака» заявил о готовности встретиться с Промесом

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко заявил, что будет рад встретиться со своим экс-одноклубником, нападающим красно-белых Квинси Промесом. Об этом он заявил в интервью Legalbet.

«Все будут довольны его возвращению, радостное событие. Если я буду в Москве, то встречусь с ним. Пускай сначала вернется, а потом уже можно посидеть. Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму. Техника не пропадет, понимание игры в футбол тоже», — считает Ещенко.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что возвращение Промеса решается на уровне министерств России и ОАЭ.