Футболист Неймар о Винисиусе: он некрасивый, но забавный

Нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар назвал футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора самым некрасивым футболистом, с которым он играл, передает Goal.

«Я играл со многими некрасивыми футболистами. При всем моем уважении, это Винисиус Жуниор. Прости, я люблю тебя, но он очень забавный. Некрасивый, но забавный», — сказал Неймар.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Получившие обвинение болельщики также обязаны оплатить все судебные издержки. Кроме того, им запрещено посещать футбольные матчи в течение двух лет.

Ранее Винисиус высмеял получивших тюремный срок расистов.