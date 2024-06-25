Возвращение Промеса решается на уровне министерств России и ОАЭ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в скором будущем вернется в Россию. Как сообщает Legalbet, вопрос решается на очень высоком уровне.

По данным источника, переговоры ведутся между министерствами России и ОАЭ, где в настоящее время находится футболист. Таким образом, вероятность его возвращения высока.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее стала известно, что «Спартак» предложил Промесу новый контракт.