«Наши ребята — заметные планеты в галактике НХЛ»: Губерниев о победе «Флориды»

Комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли, заявил, что очень рад за российских хоккеистов команды — голкипера Сергея Бобровского и полевых игроков Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отдельно я рад за Бобровского, которого знаю много лет. Он лучший вратарь мира. У него удивительная карьера — ярчайшая, со своими взлетами и падениями. Куликов прекрасный матч провел, Тарасенко молодец. То есть наши ребята — заметные планеты в галактике НХЛ», — заявил он.

Для Бобровского и Куликова Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко ранее уже выигрывал этот трофей — в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Для «Флориды» этот Кубок Стэнли стал первым в истории клуба. Таким образом, Бобровский, Тарасенко и Куликов стали первыми российскими хоккеистами в истории «Флориды», выигравшими Кубок Стэнли.

Ранее в США развернули флаг России после победы «Флориды» в Кубке Стэнли.