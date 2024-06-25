Губерниев: Промес должен выступать за ФК «Тюрьма», а не за ФК «Спартак»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал странной историей потенциальное возвращение нидерландского нападающего Квинси Промеса, который отсидел в тюрьме ОАЭ, в московский «Спартак». Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» меня сейчас удивляет. Разговоры пошли, что Промеса возвращают. Он должен выступать за ФК «Тюрьма», мне кажется, а он будет выступать за ФК «Спартак», но это риски. Преступник должен сидеть в тюрьме, а Промес — преступник, это все знают. И руководство столичной команды берет на себя все риски, все, которые существуют», — заявил Губерниев.

Информация о том, что Промес возвращается в Россию, появилась 24 июня.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что сделает «Спартак» с Промесом по его возвращении в Россию.