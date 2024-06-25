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Перешедший из «Зенита» игрок сборной России рассказал, чем его удивил ЦСКА

Новичок ЦСКА Круговой заявил, что у него не должно быть проблем с адаптацией

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Global Look Press

Защитник сборной России Данил Круговой, который перешел из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА, рассказал, чем его удивил армейский клуб. Его слова приводит пресс-служба армейцев.

«То, что здесь команда намного моложе, пацаны из молодежки. Некоторые провели здесь уже несколько сезонов. Очень дружный коллектив, очень рад, что нахожусь здесь. Мне кажется, я с первого дня влился в команду, со всеми нахожу общий язык. С адаптацией не должно быть проблем», — заявил Круговой.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, должен был выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды. Соответственно, во второй части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге Круговой за «Зенит» не сыграл.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

Ранее в «Зените» объяснили изгнание Кругового в дубль.

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