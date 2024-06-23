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Экс-игрок сборной Англии о голах Роналду: это почти незаконно

Экс-футболист Нэвилл о результативности Роналду: это почти незаконно

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл восхитился результативностью португальца Криштиану Роналду, передает Daily Express.

«Его самоотдача, стремление к победе поражают, а 895 голов — это вообще почти незаконно», — сказал Нэвилл.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду установил рекорд чемпионатов Европы.

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