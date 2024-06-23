Боец MMA Исмаилов: во главе Украины стоят клоуны, сионисты и шайтаны

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов заявил, что во главе Украины стоят шайтаны, передает Sport24.

«Российский и украинский народы, это братские народы. Но во главе Украины стоят клоуны, сионисты и шайтаны. Они поддержали события, которые происходят в Палестине», — сказал Исмаилов.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей. Последний раз он выходил на бой в марте 2023 года, когда встретился с Иваном Штырковым RCC Boxing. Поединок прошел по правилам бокса.

20 июля 2024 года Исмаилов проведет боксерский поединок с Владимиров Минеевым. Поединок пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

Ранее Минеев заявил, что ему импонирует манера Владимира Кличко.