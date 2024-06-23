17-летняя Андреева проиграла украинской теннисистке

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), уступив уже в первом круге соревнований.

Соперницей Андреевой была представительница Украины Диана Ястремская. Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 3:6.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победительница противостояния между Анжеликой Кербер (Германия) и Дианой Шнайдер (Россия).

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Анна Калинская позвала медиков во время финала турнира в Берлине.