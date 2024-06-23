Игравший в США футболист рассказал об отношении к Путину в Америке

Российский футболист Валерий Сарамутин, который в Соединенных Штатах Америки выступал за клуб «Остин Боулд», поделился воспоминаниями о том, как в США относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Его слова приводит Sports.ru.

«Путин многим нравится в США. Про него партнеры по команде часто спрашивали. Еще шутили про водку и медведей — все стандартно», — рассказал Сарамутин.

Сарамутин – воспитанник московского «Динамо». В 2019 году он уехал играть в Первую лигу США за команду «Остин Боулд». После чего футболист вернулся в Россию и начал играть за команду «Тандем», выступающую в Медиалиге.

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