Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская гимнастка завоевала золото Игр БРИКС, выступая с серьезной травмой

Батыршина: Крамаренко выступала на Играх БРИКС с травмой, ей нужна операция

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина восхитилась решением российской гимнастки Лалы Крамаренко выступать на Играх БРИКС с серьезной травмой. Ее слова приводит РИА Новости.

21 июня Крамаренко завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье. После каждого выполненного упражнения она плакала. 22-го числа она выиграла еще одну золотую медаль — в упражнениях с лентой.

«Это самый важный старт за последние два года. Надо выходить. У Лалы очень серьезная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько бы понадобилось времени на восстановление, смогла бы она вернуться в форму к Играм БРИКС, поэтому было принято решение тренироваться и терпеть», — заявила Батыршина.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова. Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь известного футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

Ранее Крамаренко показала свой прогиб.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами