Российская гимнастка завоевала золото Игр БРИКС, выступая с серьезной травмой

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина восхитилась решением российской гимнастки Лалы Крамаренко выступать на Играх БРИКС с серьезной травмой. Ее слова приводит РИА Новости.

21 июня Крамаренко завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье. После каждого выполненного упражнения она плакала. 22-го числа она выиграла еще одну золотую медаль — в упражнениях с лентой.

«Это самый важный старт за последние два года. Надо выходить. У Лалы очень серьезная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько бы понадобилось времени на восстановление, смогла бы она вернуться в форму к Играм БРИКС, поэтому было принято решение тренироваться и терпеть», — заявила Батыршина.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова. Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь известного футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

Ранее Крамаренко показала свой прогиб.