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Тарасова ответила Родниной, поставившей под вопрос профессионализм Тутберидзе

Тарасова ответила Родниной, критично высказавшейся о работе Тутберидзе

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, которая поставила под вопрос профессионализм Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна. Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», — сказала Тарасова.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее на карьере Трусовой поставили крест после помолвки.

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