Тарасова ответила Родниной, поставившей под вопрос профессионализм Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, которая поставила под вопрос профессионализм Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна. Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», — сказала Тарасова.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее на карьере Трусовой поставили крест после помолвки.