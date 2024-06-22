«Насколько это профессионально?» Роднина резко высказалась о Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина резко высказалась о методах работы тренера Этери Тутберидзе, задав ей вопрос про профессионализм. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ну и что, что у Тутберидзе есть чемпионы мира? Выпустили и ушли, выступили — ушли. Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон? Я бы задала вопрос Тутберидзе: насколько это профессионально — готовить спортсмена на полтора сезона?» — заявила Роднина.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее на карьере Трусовой поставили крест после помолвки.