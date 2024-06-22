«Флорида» Бобровского проиграла шестой матч финала Кубка Стэнли

В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фегеле, Адам Хенрик, Зак Хайман, Райан Маклауд и Дарнелл Нурс. У проигравшей команды отличился Александр Барков, которому ассистировал россиянин Дмитрий Куликов.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 из 21 броска по воротам.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра серии пройдет в Санрайзе в ночь на 25 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Даллас Старз».

Ранее агент Александра Овечкина ответил на вопрос об участии хоккеиста в матчах футбольного «Динамо».