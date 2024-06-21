Мбаппе показал защитную маску, в которой он будет играть в матче с Нидерландами

Футболист сборной Франции будет играть на Евро-2024 в защитной маске черного цвета. Фотографию маски Мбаппе опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Футболист получил перелом носа в матче 1-го тура Евро-2024 против Австрии. Изначально француз хотел играть в маске в цветах национального флага, но по регламенту она должна быть однотонной.

В первом туре Франция обыграла Австрию со счетом 1:0. 25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее появилось фото Мбаппе в защитной маске.