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Быстров призвал 19-летнего российского самородка отказаться от «Зенита»

Быстров заявил, что 19-летнему футболисту Козлову не доверяли в «Зените»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России, бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров призвал 19-летнего воспитанника сине-бело-голубых Данилу Козлова не возвращаться в родной клуб. Слова Быстрова приводит Legalbet.

«Он в «Зените» не пригодился, он уже был в этой шкуре — его не ставили в состав, ему не доверяли. Сине-бело-голубые берут уже готовых русских футболистов, которые хорошо себя проявили», — отметил Быстров.

Экс-игрок сборной России предположил, что Козлов сможет пробиться в стартовый состав «Краснодара», в то время как в «Зените» ему не предоставят шансов.

«Ему перспективнее будет в любом клубе, если будет играть, а не сидеть на скамейке. В «Краснодаре» у него больше шансов попасть в основной состав», — сказал Быстров.

В начале минувшего сезона Козлов выступал за «Зенит-2», но в январе перешел в калининградскую «Балтику», за которую провел 15 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Козлов отказался от сотрудничества с «Зенитом», который планировал выкупить его у «Балтики», а потом отправить в «Ростов» с опцией обратного выкупа. Теперь игрок близок к переходу в «Краснодар».

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