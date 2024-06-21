Грузины восхитили Петржелу на Евро

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела восхитился игрой сборной Грузии против Турции (1:3) и заявил, что грузины доставят серьезные проблемы Чехии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Слова Петржелы приводит ODDS.ru.

«Меня удивила игра Грузии. В матче с Турцией эта сборная показала красивый футбол. Грузины устроили настоящий праздник!» — сказал чешский специалист.

Петржела подчеркнул, что сборную Чехии ждет тяжелый матч против грузин.

«Грузия не располагает такими звездными футболистами, как Португалия, но показывает такой же звездный футбол. Ожидаю счет 1:0 или 2:1 в пользу чехов. Но Грузия — грозный соперник», — сказал Петржела.

В первом туре группового этапа Евро сборная Грузии проиграла Турции со счетом 1:3, а Чехия уступила Португалии — 1:2.

Во втором туре Грузия сыграет с Чехией. Матч состоится 22 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

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