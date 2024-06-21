Футбольный эксперт Созин о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: просто нелепая сумма

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ», заявив, что его удивило, что французы заплатили за Сафонова €20 млн, передает «Чемпионат».

«Просто какие-то нелепые деньги со стороны «ПСЖ», сумма просто необъяснима. В Европе достаточно вратарей не хуже Сафонова. Тут либо мы отстали от Европы и удивляемся таким суммам, либо «ПСЖ» сорит деньгами», — сказал Созин.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее Джанлуиджи Буффон назвал «ПСЖ» большим шагом вперед для Сафонова.