«Локомотив» интересуется Бакаевым

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство «железнодорожников» хотело бы усилиться 27-летним игроком, способным по их мнению заменить ушедших из команды Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и Максима Глушенкова, однако их отпугивает высокая заработная плата.

Воспитанник «Спартака» Бакаев провел за клуб 105 встреч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Летом 2022 года он перешел на правах свободного агента в «Зенит», где в 34 встречах смог забить три мяча. Последний сезон Бакаев провел в чемпионате ОАЭ за «Аль-Вахда», набрав 1+3 в 25 встречах.

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