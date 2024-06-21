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«Локомотив» интересуется Бакаевым

«Евро-Футбол.Ру»: «Локомотив» может приобрести Бакаева

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство «железнодорожников» хотело бы усилиться 27-летним игроком, способным по их мнению заменить ушедших из команды Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и Максима Глушенкова, однако их отпугивает высокая заработная плата.

Воспитанник «Спартака» Бакаев провел за клуб 105 встреч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Летом 2022 года он перешел на правах свободного агента в «Зенит», где в 34 встречах смог забить три мяча. Последний сезон Бакаев провел в чемпионате ОАЭ за «Аль-Вахда», набрав 1+3 в 25 встречах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-игрок Андрей Федьков заявил, что современная молодежь не обладает интеллектом.

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