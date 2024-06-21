Федор Конюхов призвал запретить футбол в России

Путешественник Федор Конюхов в интервью «Матч ТВ» призвал запретить футбол в России.

По его словам, все российские игроки являются пропащими людьми.

«Я бы просто запретил футбол в нашей стране! Мало того, что они не могут ничего выиграть, так еще и режим не соблюдают! Алкоголем балуются, или посмотрите на них — все в татуировках ходят. Я бы всех, у кого татуировки, просто бы из спорта выгнал. Пропащие они люди!» — заявил Конюхов.

Судьба чемпионства минувшего сезона решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Обладателем золотых медалей стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Вылетели из РПЛ калининградская «Балтика», «Сочи» и екатеринбургский «Урал».

Ранее сообщалось, что стало известно будущее нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.