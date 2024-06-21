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Зиньковский призвал Горшкова не уходить в «Зенит»

Спартаковец Зиньковский заявил, что расстроится переходу Горшкова в «Зенит»

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «Чемпионату» заявил, что расстроится, если защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков примет решение перебраться в петербургский «Зенит».

По его словам, было бы здорово, если игрок перейдет в «Спартак».

«Если он перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как все сложится. В любом случае желаю ему удачи», — заявил Зиньковский.

В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этих встречах он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Прошлой осенью он отыграл дебютный матч за сборную России в противостоянии с Кенией (2:2). В 2024 году он также выступил за национальную команду в играх с Сербией и Белоруссией — обе эти встречи закончились победами подопечных Валерия Карпина с одинаковым счетом 4:0.

«Спартак» по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ занял пятое место. Чемпионство в шестой раз подряд завоевал «Зенит»

Ранее стал известен календарь РПЛ сезона-2024/25.

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