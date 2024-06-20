«Спартак» и «Краснодар» претендуют на игрока сборной Аргентины

Правый атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари входит в сферу интересов «Краснодара» и московского «Спартака». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на своего журналиста Анара Ибрагимова.

По информации источника, «Краснодар» готов побороться за 23-летнего вингера, однако приоритетом для клуба является приобретение на эту позицию российского футболиста. При этом не исключен переход Солари в «Спартак». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает аргентинца в €7,5 млн. Примечательно, что «Краснодар» выходил на «Ривер Плейт» с предложением по Солари еще в январе, однако получил отказ.

В общей сложности футболист провел за «Ривер Плейт» 89 матчей. В этих играх он забил 25 мячей и сделал 17 результативных передач. Вызывается в сборную Аргентины U23.

«Краснодар» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) до последнего тура боролся за чемпинство. В заключительном туре «быки» обыграли на своем поле «Динамо» со счетом 1:0. Однако этого команде не хватило для завоевания титула, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» 2:1 и на одно очко опередил «быков».

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