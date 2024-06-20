Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» и «Краснодар» претендуют на игрока сборной Аргентины

Аргентинский игрок Солари интересен «Краснодару» и «Спартаку»

close
100%
Max Peixoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правый атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари входит в сферу интересов «Краснодара» и московского «Спартака». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на своего журналиста Анара Ибрагимова.

По информации источника, «Краснодар» готов побороться за 23-летнего вингера, однако приоритетом для клуба является приобретение на эту позицию российского футболиста. При этом не исключен переход Солари в «Спартак». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает аргентинца в €7,5 млн. Примечательно, что «Краснодар» выходил на «Ривер Плейт» с предложением по Солари еще в январе, однако получил отказ.

В общей сложности футболист провел за «Ривер Плейт» 89 матчей. В этих играх он забил 25 мячей и сделал 17 результативных передач. Вызывается в сборную Аргентины U23.

«Краснодар» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) до последнего тура боролся за чемпинство. В заключительном туре «быки» обыграли на своем поле «Динамо» со счетом 1:0. Однако этого команде не хватило для завоевания титула, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» 2:1 и на одно очко опередил «быков».

Ранее эксперт Стипиди назвал переход Смолова в «Краснодар» пустым и смешным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами