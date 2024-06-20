Россиянин Сафонов может перейти в «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид», заявил эксперт

Чемпион России и Европы по регби, ведущий развлекательной футбольной программы «Потерянные очки Вани Новосельцева» Кирилл Кошарин в интервью «Газете.Ru» высоко оценил шансы российского вратаря Матвея Сафонова выиграть конкуренцию в «ПСЖ» у Джанлуиджи Доннаруммы.

«Хочется верить, что Матвею удастся стать номером один в «ПСЖ». В Европе другой режим футбола в принципе, о чем не раз рассказывал тот же Александр Головин (полузащитник французского «Монако» и сборной России. — «Газета.Ru»). Так что надеюсь, что со сменой этого режима у Матвея будет больше возможностей проявить себя. И он едет с этой целью. Ведь после «ПСЖ» может быть и «Манчестер Сити», и «Реал Мадрид» — ничего не мешает. Андрей Лунин же как сыграл в «Реале»! Есть примеры», — сказал Кошарин.

Украинский вратарь Андрей Лунин несколько лет занимал позицию запасного в «Реале», однако после разрыва крестообразных связок у основного голкипера Тибо Куртуа смог стать первым номером команды в сезоне-2023/24.

В связи с этим «Реал» предложил украинскому вратарю улучшенный контракт до 2028 года.

Ранее стали известны подробности о зарплате Сафонова в «ПСЖ».