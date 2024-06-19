Гильермо Абаскаль стал тренером испанского клуба

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду», передает пресс-служба команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт со специалистом рассчитан на один год с опцией продления, если «Гранада» выйдет в Ла Лигу.

В прошлом сезоне «Гранада» вылетела из Ла Лиги, одержав четыре победы в 38 матчах. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал». Каталонская «Барселона» заняла второе место.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее назначение Абаскаля в «Спартак» назвали неуважением к российской тренерской школе.