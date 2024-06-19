Станкович рассказал, какой футбол поставит «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в интервью клубной пресс-службе заявил, что будет прививать команде стиль и схему игры в зависимости от того, на что способны игроки.

«Сначала необходимо вживую пообщаться с футболистами и понять, что мы имеем. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле. Я хочу, чтобы команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки», — заявил сербский специалист.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

В середине апреля 2024 года «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

Судьба чемпионства решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

Ранее Деян Станкович заявил, что знаком с дьяволом.