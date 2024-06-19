Новый тренер «Спартака» заявил, что знаком с дьяволом

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович на первой пресс-конференции в новой должности заявил, что знаком с дьяволом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

— Добро пожаловать в ад, Деян!

— Я лично знаком с дьяволом, так что не волнуйтесь, все будет хорошо, — заявил сербский специалист.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

В середине апреля 2024 года «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

Судьба чемпионства решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

Ранее Польша обвинила Россию в сбое трансляции матчей Евро-2024.