Форвард ЦСКА покинул команду

Нападающий Антон Заболотный покинул московский ЦСКА в связи с истечением контракта, передает сайт клуба.

«Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду. Также хочу поблагодарить работников клуба, тренеров, персонал и партнеров по команде», — сказал Заболотный.

Текущий контракт Заболотного с ЦСКА истек летом 2024 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €900 тыс.

ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА занял шестое место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Химки».