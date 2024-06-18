Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Форвард ЦСКА покинул команду

Нападающий ЦСКА Заболотный покинул команду

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий Антон Заболотный покинул московский ЦСКА в связи с истечением контракта, передает сайт клуба.

«Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду. Также хочу поблагодарить работников клуба, тренеров, персонал и партнеров по команде», — сказал Заболотный.

Текущий контракт Заболотного с ЦСКА истек летом 2024 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €900 тыс.

ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА занял шестое место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Химки».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами