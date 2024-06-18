Переход Лунева в «Динамо» назвали усилением для команды

Возможный переход вратаря Андрея Лунева в «Динамо» усилит команду. Такое мнение в интервью Legalbet выразил бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов.

«Лунев — усиление вратарской позиции в «Динамо». Причем не только в качестве того, что ему уготовано место первого номера, но и в плане поднятия уровня конкуренции в команде. Приход нового человека подстегивает остальных в коллективе, заставляет их работать еще лучше и больше», — сказал Чанов.

Специалист напомнил, что у Лунева есть опыт выступления в зарубежных чемпионата и в еврокубках, где он показал себя на высоком уровне. При этом большинство российских голкиперов, указал Чанов, играет только в России.

За «Карабах», в который российский футболист перешел летом 2023 года, он провел 34 матча, десять поединков состоялись в рамках Лиги Европы. Голкипер вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. До этого в СМИ появилась информация, что в услугах голкипера заинтересованы московское «Динамо» и петербургский «Зенит», за который Лунев выступал с 2017 по 2021 год. Также вратарь играл за леверкузенский «Байер».

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся из-за произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»).

Ранее стало известно, что Лунев в «Динамо» будет получать €0,9 млн в год.