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20-летнего российского самородка призвали покинуть «Зенит»

Тренер Бобер заявил, что Коваленко будет лучше перейти из «Зенита» в «Крылья»

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ФК «Зенит»

Рекордсмен самарских «Крыльев Советов» по числу проведенных матчей, бывший полузащитник, а ныне — главный тренер молодежной команды «Крыльев» Антон Бобер заявил, что 20-летнему хавбеку петербургского «Зенита» Александру Коваленко будет лучше вернуться в «Крылья Советов». Слова специалиста приводит Legalbet.

«Для Коваленко возвращение в команду, в которой у него много что получалось, в которой в него верит тренер и в которой он хорошо прогрессировал, — это хороший вариант, чтобы реанимировать свою карьеру. Не буду говорить, что Коваленко провалил сезон в «Зените», потому что он там практически не играл, хотя завоевал всевозможные трофеи с петербургской командой», — сказал Бобер.

Тренер выразил уверенность, что Коваленко сможет вернуть свою лучшую физическую и игровую форму под руководством главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, который смог вывести игрока на новый уровень в сезоне-2022/23.

В том сезоне Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, но принадлежал «Сочи». Летом 2023 года полузащитника выкупил «Зенит» и подписал с ним контракт до 2028 года.

В сезоне-2023/24 Коваленко сыграл за сине-бело-голубых 320 минут и отдал один голевой пас.

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