Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кобелев ответил на слова о том, что он лучший тренер «Динамо» в XXI веке

Тренер Кобелев: мы как-нибудь сами разберемся с Черышевым

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист и тренер Андрей Кобелев отреагировал на слова своего бывшего партнера по команде, а ныне коллеги, главного тренера ярославского «Шинника» Дмитрия Черышева, который назвал его лучшим тренером московского «Динамо» в ХХI веке.

«Черышев назвал меня лучшим тренером «Динамо» в XXI веке? Дмитрия Черышева я очень хорошо знаю. Ваше дело — писать, а мы как-нибудь вместе разберемся между собой. Но, конечно, такая оценка приятна от хорошего товарища», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Андрей Кобелев – воспитанник московского «Динамо». В составе родного клуба он с перерывами с 1985 по 2002 годы провел 253 матча, отметившись в них 46 забитыми мячами. Также он выступал за испанский «Реал Бетис» и санкт-петербургский «Зенит». В качестве главного тренера родного клуба Кобелев работал с 2005 по 2010 годы и в сезоне-2015/16. В 2008 году он выиграл с «Динамо» бронзовые медали РПЛ, но после вылета из элитного дивизиона в 2016 году 56-летний ныне специалист больше не работал главным тренером.

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами