Кобелев ответил на слова о том, что он лучший тренер «Динамо» в XXI веке

Знаменитый отечественный футболист и тренер Андрей Кобелев отреагировал на слова своего бывшего партнера по команде, а ныне коллеги, главного тренера ярославского «Шинника» Дмитрия Черышева, который назвал его лучшим тренером московского «Динамо» в ХХI веке.

«Черышев назвал меня лучшим тренером «Динамо» в XXI веке? Дмитрия Черышева я очень хорошо знаю. Ваше дело — писать, а мы как-нибудь вместе разберемся между собой. Но, конечно, такая оценка приятна от хорошего товарища», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Андрей Кобелев – воспитанник московского «Динамо». В составе родного клуба он с перерывами с 1985 по 2002 годы провел 253 матча, отметившись в них 46 забитыми мячами. Также он выступал за испанский «Реал Бетис» и санкт-петербургский «Зенит». В качестве главного тренера родного клуба Кобелев работал с 2005 по 2010 годы и в сезоне-2015/16. В 2008 году он выиграл с «Динамо» бронзовые медали РПЛ, но после вылета из элитного дивизиона в 2016 году 56-летний ныне специалист больше не работал главным тренером.

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