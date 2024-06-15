В «Пари НН» рассказали, ведет ли клуб переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб не ведет переговоры с Артемом Дзюбой, передает «Матч ТВ».

«Если вдруг начнутся какие‑то движения в эту сторону, то мы официально заявим. Тем не менее у нас пока никаких переговоров с ним на сегодняшний день нет», — заявил Мелик-Гусейнов.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (57).

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.