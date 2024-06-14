Сафонов не оплатил долг по алиментам после перехода в «ПСЖ»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов не оплатил задолженность по алиментам после перехода во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом «Чемпионату» сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги Сафонова.

«Никаких выплат от Матвея Сафонова не было, задолженность по решению суда не погашена. Мы были готовы к такому развитию событий, не надеялись на ФССП, поэтому уже начали подыскивать специалистов по французскому праву. Все развивается в том русле, в котором мы и предполагали», — сказал Шилов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее, в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее Сафонов заявил, что с нетерпением ждет дебюта за новую команду.