Стало известно, где «Спартак» проведет первый летний сбор

Московский «Спартак» проведет первый летний сбор на тренировочных базах в Тарасовке и в Тушине. Об этом Metaratings рассказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Команда выходит из отпуска 18 июня. На этот день запланирован медосмотр. Деян Станкович к этому моменту уже будет в Москве. Сбор пройдет в Тарасовке и на нашей базе в Тушине.

Информацию по товарищеским играм мы дадим на своих ресурсах, как только подпишем матч-контракты», — сказал Зеленов.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Судьба чемпионства решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести вратаря сборной Ирана Бейраванда.