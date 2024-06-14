Мельникова заявила, что счастлива золоту на Играх БРИКС

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль Игр БРИКС в Казани в упражнениях на брусьях. После соревнований она заявила в эфире «Матч ТВ», что счастлива этому успеху.

«Очень счастлива завоевать золотую медаль. Для меня непросто здесь выходить, тут молодые девчонки, у них горят глаза. У меня все равно уже такого нет, глаза горели на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Каждый раз приходится поддерживать свой статус, это очень непросто. Радуюсь любой медали», — сказала Мельникова.

Россиянка стала лучшей с результатом 14,766 балла. Второе место заняла еще одна представительница России, Лейла Васильева — 14,666. Замкнула тройку Алена Цитавец из Белоруссии — 14,233.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее синхронистка Колесниченко выиграла первое золото для России на Играх БРИКС.