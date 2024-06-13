Иностранный футболист: в России чувствую себя в безопасности

Бывший футболист казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз, который сейчас занимает пост тренера «Рубина-2», заявил, что в России он чувствует себя в безопасности, передает РИА Новости.

«Никаких опасений за безопасность. Я не смотрел на легионеров, которые уезжали из России. Тем более Турция недалеко, самолёты постоянно летают. В России я чувствую себя в безопасности», — сказал Карадениз.

Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе «Рубина» турецкий футболист стал двукратным чемпионом России.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее футболист петербургского «Зенита» дал совет Артему Дзюбе.