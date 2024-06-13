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Свищев: изоляция российскому спорту не грозит

Депутат Свищев заявил, что российскому спорту не грозит изоляция

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что российскому спорту не грозит изоляция, передает РИА Новости.

«Игр БРИКС собрала 5 тысяч спортсменов, более 90 стран мира. Никакая изоляция российскому спорту не грозит, как об этом говорят западные коллеги», — сказал Свищев.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Россия завоевала первую золотую медаль на Играх БРИКС.

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