Свищев: изоляция российскому спорту не грозит

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что российскому спорту не грозит изоляция, передает РИА Новости.

«Игр БРИКС собрала 5 тысяч спортсменов, более 90 стран мира. Никакая изоляция российскому спорту не грозит, как об этом говорят западные коллеги», — сказал Свищев.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Россия завоевала первую золотую медаль на Играх БРИКС.