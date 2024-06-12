Мостовой рассказал, зовут ли его на тренерскую работу

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, что его не зовут на тренерскую работу, передает РИА Новости.

«Никаких предложений нет. У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее вратарь Сергей Песьяков заявил, что Александр Мостовой поймал волну хайпа.