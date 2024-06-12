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«Зенит» выплатит полмиллиарда рублей за лучшего ассистента России

«Чемпионат»: «Зенит» заплатит 500 млн рублей «Локомотиву» за Глушенкова

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» намерен в ближайшие дни закрыть сделку по приобретению полузащитника столичного «Локомотива» Максима Глушенкова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в руководстве сине-бело-голубых уверены в том, что трансфер состоится. Ожидается, что действующие чемпионы страны выплатят за футболиста порядка 500 млн рублей.

Максим Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года, но после нескольких аренд был продан в «Крылья Советов», откуда затем перебрался в «Локомотив».

24-летний Глушенков в 29 матчах Российской премьер-лиги сезона-2023/24 отметился шестью забитыми мячами и 16 результативными передачами, а всего за 36 матчей сезона оформил восемь голов и 20 голевых пасов. Всего за полтора сезона в «Локомотиве» на счету футболиста 42 матча, 11 голов и 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России Андрей Лунев подпишет контракт с «Динамо».

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