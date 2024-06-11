Роналду побил мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» установил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, передает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Сейчас проходит товарищеский матч между Португалией и Ирландией. Роналду проводит на высшем уровне 1226 матчей. По этому показателю он обогнал бразильского вратаря Рожерио Сени (1225).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

31 мая «Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл «Аль-Хилялю» в финале Кубка Короля.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно будущее Роналду.