Талалаев отреагировал на слухи о своем увольнении из «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев не подтвердил слухи о том, что его уволили из клуба, передает Metaratings.ru.

«Сегодня с утра увидел — 122 смски. Конечно, сначала позвонил маме. Как говорил классик — не читайте до обеда советских газет. 16 июня встречусь с руководством «Химок». Мне из клуба никто не звонил», — сказал Талалаев.

По итогам первенства Первой лиги подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25. Химчане выиграли турнир, набрав по итогам 34 туров 66 очков, опередив дагестанский клуб на пять баллов.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее в «Химках» опровергли увольнение Талалаева.