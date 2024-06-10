Стало известно, кем «Спартак» может заменить Соболева

Нападающий бразильского «Фламенго» Педро Абреу может в ближайшее время пополнить состав московского «Спартака». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство красно-белых может приобрести южноамериканца в случае ухода из команды Александра Соболева. При этом российский клуб не хочет выплачивать заявленные €25 млн в качестве отступных и намерен снизить выплату.

Портал Transfermarkt оценивает Педро в €22 млн. В текущем сезоне он провел за «Фламенго» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. Действующее соглашение Педро с бразильским клубом рассчитано до конца 2027 года.

Отметим, что из указанных российских клубов в «Спартаке» на данный момент нет бразильских легионеров. За ЦСКА играют двое — Келвен и Виллиан Роша. Наибольшее число футболистов из Бразилии выступает за «Зенит» — восемь: Дуглас Сантос, Нино, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Артур, Педро.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола отказался возвращаться в «Барселону».