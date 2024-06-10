Российский клуб предложил €25 млн за бразильского нападающего

Нападающий бразильского «Фламенго» Педро Абреу может в ближайшее время перейти в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Oh Meu Mengão.

При этом не уточняется, какой именно клуб заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста. Однако осенью 2023 года агент Даниэль Нассиф, представляющий интересы Педро Абреу, заявлял, что игроком интересовались московские «Спартак» и ЦСКА, кроме того, он сообщил о внимании со стороны петербургского «Зенита».

Портал Transfermarkt оценивает Педро в €22 млн. В текущем сезоне он провел за «Фламенго» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. Действующее соглашение Педро с бразильским клубом рассчитано до конца 2027 года.

Отметим, что из указанных российских клубов в «Спартаке» на данный момент нет бразильских легионеров. За ЦСКА играют двое — Келвен и Виллиан Роша. Наибольшее число футболистов из Бразили выступает за «Зенит» — восемь: Дуглас Сантос, Нино, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Артур, Педро.

Ранее нападающий «Милана» Йович подписался на «Зенит» в соцсетях.