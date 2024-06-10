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Игрок «Краснодара» рассказал о слезах в раздевалке после матча с «Динамо»

Футболист «Краснодара» Черников: был опустошен после победы над «Динамо»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, что он и его партнеры были опустошены после победы над «Динамо» в матче 30-го тура завершившегося розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Перед заключительным туром три команды претендовали на чемпионство – «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». При этом бело-голубые шли на первом месте, и для завоевания титула им было достаточно сыграть с «быками» вничью — в этом случае результат проходившего параллельно матча «Зенита» с «Ростовом» уже не имел для них значения. В свою очередь, «Краснодару» нужно было не только побеждать, но и ждать, что петербуржцы потеряют очки в своей игре. В итоге черно-зеленые выиграли 1:0, но и «Зенит» одержал победу в своем матче 2:1 и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

«Просто увидел, что стадион, ребята и тренерский штаб не радовались после свистка, несмотря на победу. Понял, что «Зенит» — чемпион. На тот момент был опустошен и зол. Для меня вообще не существует второго или третьего места», — сказал Черников.

Он отметил, что, как и игроки «Динамо», многие футболисты «Краснодара» не скрывали слез в раздевалке после матча. По словам Черникова, причина упущенного титула кроется в нестабильности.

«У нас тоже были слезы, пустые взгляды и тишина. Понимали, что провели неплохой сезон, но в конце немного не хватило стабильности», — констатировал футболист.

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