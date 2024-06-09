Соболеву посоветовали уходить в «Зенит»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, в интервью «Спорт-Экспрессу» призвал игрока не бояться перехода в петербургский «Зенит».

По его словам, прошедший сезон в стане красно-белых не выдался для Александра легким.

«Если его приглашают, значит, он нужен Семаку. «Спартак» хочет заработать на этом. Думаю, что Саша ничего не потеряет. В «Зените» у него будет возможность играть. Если он туда перейдет, то ничего страшного не случится», — заявил Горбунов.

О том, что «Зенит» интересуется Соболевым, 3 июня написал журналист Иван Карпов, отметив, что «Спартак» готов отдать Соболева в другой российский клуб за €30 млн. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Ранее стала известна главная цель «Спартака» в межсезонье.