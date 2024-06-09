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Гендиректор «Сочи» призвал расширить РПЛ до 18 команд

Гендиректор «Сочи» Рубашко призвал расширить РПЛ до 18 команд

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«Газета.Ru»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо увеличить число участников.

По его словам, позиция черноморцев по данному вопросу совпадает с мнением президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова, который также активно настаивает на увеличении представительства клубов в слитном дивизионе.

«Соглашусь с Григорием Ивановым по поводу расширения до 18 команд, первая и вторая половина чемпионата должны быть равными. Где-то как раз и не хватило. 18 команд в РПЛ — нормально», — заявил Рубашко.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги в РПЛ напрямую пробились «Химки» и махачкалинское «Динамо», а через стыковые матчи заработал путевку в элиту российского футбола тольяттинский «Акрон». Соответственно, Премьер-лигу покинули «Балтика», «Сочи» и «Урал».

Ранее стала известна главная цель «Спартака» в межсезонье.

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